Оскар Айзек и Кэри Маллиган планируют сыграть в новом сезоне «Грызни»

Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Помимо Ена, в шоу сыграли Али Вонг, Дэвид Чо, Янг Мазино, Джозеф Ли и Эшли Парк. Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.