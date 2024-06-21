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Оскар Айзек и Кэри Маллиган планируют сыграть в новом сезоне «Грызни»

Вчера в 21:59
Фото: BBC Radio 1/YouTube

Оскар Айзек и Кэри Маллиган ведут переговоры об участии во втором сезоне «Грызни», сообщает Deadline со ссылкой на источники. Официально сериал продолжения не получал.

Ранее стало известно, что Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Кейли Спэни («Падение империи»). Инсайдеры говорят, что второй сезон расскажет о вражде двух пар.

Ходят слухи, что роли, которые достались Айзеку и Маллиган, предназначались Джейку Джилленхолу и Энн Хэтэуэй, но не получилось ничего.

В январе создатель «Грызни» Ли Сон Чжин допустил, что шоу может стать антологией, «если Netflix захочет продолжать». По его словам, история первого сезона «довольно законченная».

Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Помимо Ена, в шоу сыграли Али Вонг, Дэвид Чо, Янг Мазино, Джозеф Ли и Эшли Парк. Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.

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