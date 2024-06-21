Режиссера «ДМБ» и «Даун Хауса» Романа Качанова признали иноагентом

Минюст признал иноагентом режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» и сына создателя «Чебурашки» Романа Качанова. Он уехал из РФ.
Качанов сыграл в «ДМБ» каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит. Позже этот фрагмент из фильма превратился в мем.
В реестр иноагентов в том числе попали два бывших петербургских депутата Владимир Волохонский и Никита Кириллов, политтехнолог Сергей Антонов и юрист Алексей Прянишников.
Гражданин Франции Лоран Винатье, которого задержали по обвинению в выполнении в РФ функций иноагента без уведомления властей, а также сборе сведений о военной и военно-технической деятельности, также включен в список иноагентов. Винатье арестовали судом до 5 августа.