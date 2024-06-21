Режиссера «ДМБ» и «Даун Хауса» Романа Качанова признали иноагентом

Гражданин Франции Лоран Винатье, которого задержали по обвинению в выполнении в РФ функций иноагента без уведомления властей, а также сборе сведений о военной и военно-технической деятельности, также включен в список иноагентов. Винатье арестовали судом до 5 августа.