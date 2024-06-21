Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Режиссера «ДМБ» и «Даун Хауса» Романа Качанова признали иноагентом

Вчера в 21:46
Фото: ПопКон. Роман Качанов/YouTube

Минюст признал иноагентом режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» и сына создателя «Чебурашки» Романа Качанова. Он уехал из РФ.

Качанов сыграл в «ДМБ» каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит. Позже этот фрагмент из фильма превратился в мем.

В реестр иноагентов в том числе попали два бывших петербургских депутата Владимир Волохонский и Никита Кириллов, политтехнолог Сергей Антонов и юрист Алексей Прянишников.

Гражданин Франции Лоран Винатье, которого задержали по обвинению в выполнении в РФ функций иноагента без уведомления властей, а также сборе сведений о военной и военно-технической деятельности, также включен в список иноагентов. Винатье арестовали судом до 5 августа.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами