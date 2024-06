Бренд Members Only подал в суд на Дрейка из‑за мерча с названием песни

В иске утверждается, что Away From Home Touring продавала футболки с надписью «Members Only» во время недавнего тура «It’s All a Blur». Принт на одежде, по-видимому, отсылает к его треку «Members Only» из альбома «For all the Dogs» 2023 года, но не к гоночным курткам Members Only, которые сделали бренд популярным в 1980-х годах.