Бренд Members Only подал в суд на Дрейка из‑за мерча с названием песни

В суд подали иск о нарушении права на товарный знак против Дрейка. Бренду одежды Members Only не понравился мерч, которым торговала компания рэпера, сообщает Billboard.
В иске утверждается, что Away From Home Touring продавала футболки с надписью «Members Only» во время недавнего тура «It’s All a Blur». Принт на одежде, по-видимому, отсылает к его треку «Members Only» из альбома «For all the Dogs» 2023 года, но не к гоночным курткам Members Only, которые сделали бренд популярным в 1980-х годах.
Однако юристы Members Only считают иначе: «Тот факт, что „Members Only“ — это песня из альбома Дрейка „For All the Dogs“, не исключает вероятности путаницы и не дает [Дрейку] разрешение словосочетания. Принт Members Only сбивает с толку, особенно на предметах одежды или в связи с ними».
Это последняя судебная тяжба, с которой столкнулся канадский рэпер, после сотни исков, связанных с катастрофой на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта в 2021 году.