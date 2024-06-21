Талибы* потребовали отстранить афганских женщин от встречи с ООН и исключить из повестки их права

«Талибан»* потребовал, чтобы ни одна афганская женщина не была допущена к участию в заседании ООН в Дохе 30 июня, сообщает The Guardian. Если их просьбу исполнят, то преданными окажутся гражданки Афганистана, заявили правозащитные группы и бывшие политики.
«Исключение женщин рискует узаконить злоупотребления „Талибана“ и нанести непоправимый ущерб авторитету ООН как защитника прав женщин и значимого участия женщин», — заявила исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хассан.
ООН может пойти навстречу талибам, чтобы усадить «Талибан» за стол переговоров, считает экс-министр по делам женщин Афганистана Сима Самар. «Эта ситуация является косвенным подчинением воле талибов. Закон, демократия и устойчивый мир невозможны без включения половины населения общества — женщин», — считает она.
«Талибан» также требует исключить из повестки дня права женщин. «Происходящее в Афганистане — это самый серьезный кризис прав женщин в мире, и мысль о том, что ООН созовет подобную встречу и не будет обсуждать права женщин и не допустит участия афганских женщин невероятна», — сказала Хизер Барр из Human Rights Watch.
В ООН не стали комментировать требования талибов. Там лишь отметили, что подготовка к конференции продолжается.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.