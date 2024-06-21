Талибы* потребовали отстранить афганских женщин от встречи с ООН и исключить из повестки их права

«Талибан» также требует исключить из повестки дня права женщин. «Происходящее в Афганистане — это самый серьезный кризис прав женщин в мире, и мысль о том, что ООН созовет подобную встречу и не будет обсуждать права женщин и не допустит участия афганских женщин невероятна», — сказала Хизер Барр из Human Rights Watch.