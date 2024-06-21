В Таджикистане запретили носить хиджаб и сатр

При этом под запрет попадают не только хиджаб, но и сатр, который мусульманки повязывают на голову. Физлиц, которые нарушат запрет, могут оштрафовать на 8000 сомони (около 64 тыс. рублей), должностным лицам грозит штраф почти 40 тыс. сомони (около 320 тыс. рублей).