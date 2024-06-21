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В Таджикистане запретили носить хиджаб и сатр

Сегодня в 17:51
Фото: Nada/Unsplash

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил носить одежду, чуждую культуре страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Изменения внесли в закон «О регулировании торжеств и церемоний». Они также предполагают запрет на «ввоз и продажу чуждой национальной культуре одежды».

При этом под запрет попадают не только хиджаб, но и сатр, который мусульманки повязывают на голову. Физлиц, которые нарушат запрет, могут оштрафовать на 8000 сомони (около 64 тыс. рублей), должностным лицам грозит штраф почти 40 тыс. сомони (около 320 тыс. рублей).

«Мы должны избегать проникновения так называемой религиозной одежды, не отвечающей нашим религиозным потребностям, чуждой нашим обычаям и культуре, чтобы защитить нашу истинность и национальные ценности», — заявил президент.

Законопроект был принят парламентом Таджикистана без вынесения его на общественное обсуждение. Его противники заявили, что таким образом власти вмешиваются в личную жизнь людей.

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