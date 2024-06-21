Мэттью МакКонахи признался, что чуть не бросил актерскую карьеру в конце 2000-х

В разговоре с изданием Interview Мэттью МакКонахи рассказал, что после долгого периода съемок в романтических комедиях чуть не ушел из Голливуда.
В начале 2000-х актер снимался в фильмах «Свадебный переполох» (2001), «Как потерять парня за 10 дней» (2003), «Любовь и прочие неприятности» (2006) и «Призраки бывших подружек» (2009), а затем захотел перейти в другой жанр.
«Когда Голливуд хотел, чтобы я пошел направо, я шел налево. В мой период ромкомов я мог уделять им не очень много внимания. При этом для меня это были настоящие хиты. Но я хотел попробовать что‑то еще», — поделился Макконахи. Он признался, что долгое время не получал предложений об интересных ему ролях и решил сделать паузу в своей голливудской карьере.
«Было страшно. Я долго говорил с женой о том, что мне нужно найти новое призвание. Я думал о том, чтобы преподавать в школе, о том, чтобы выучиться на дирижера или стать гидом по дикой природе. Я думал, что теперь, когда я вышел из Голливуда, он скажет мне: „Да и пошел ты. Стоило тебе оставаться на своем месте“», — поделился артист.
После перерыва МакКонахи вернулся на большой экран в фильме «Адвокат Линкольна» в 2011 году. Затем он снялся в лентах «Супер Майк» (2012), «Газетчик» (2012) и «Далласский клуб покупателей» (2013), за который был удостоен премии «Оскар». За ними последовали роли в «Волке с Уолл-стрит» (2013), «Настоящем детективе» (2014) и «Интерстелларе» (2014).