Мэттью МакКонахи признался, что чуть не бросил актерскую карьеру в конце 2000-х

«Было страшно. Я долго говорил с женой о том, что мне нужно найти новое призвание. Я думал о том, чтобы преподавать в школе, о том, чтобы выучиться на дирижера или стать гидом по дикой природе. Я думал, что теперь, когда я вышел из Голливуда, он скажет мне: „Да и пошел ты. Стоило тебе оставаться на своем месте“», — поделился артист.