В Китае женщины стали объединяться в партнерства, чтобы вместе воспитывать детей после развода

В Китае разведенные женщины стали объединяться в партнерства. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).
В местных соцсетях появился тренд на размещение сообщений о поиске «партнера по разводу», цель которого — желание свести двух ранее состоявших в браке людей (преимущественно матерей-одиночек), чтобы создать новые семьи, где они смогут поддерживать друг друга, неся общие расходы на проживание и уход за детьми.
Рост числа партнерств с участием одиноких женщин объясняется практическими проблемами, с которыми женщины сталкиваются после расставания с мужчиной. Например, многие из них вынуждены работать, чтобы оплатить счета, и на уход за ребенком времени нет.
Опрос China Women’s News показал, что 59,4% матерей-одиночек никогда не получали алименты от своих бывших мужей, а те, кто получал, часто получали выплаты меньше, чем предписывал суд.
Многие находят в партнерстве решение проблемы, когда одна из матерей может работать, чтобы обеспечивать семью, а другая — заботиться о детях и делать домашние дела.
Своей историей поделилась Цзинвэнь Линь из провинции Гуандун на юге Китая и Сяоли Чэнь из провинции Шаньдун на востоке страны. Линь стала матерью-одиночкой после того, как неожиданно забеременела в возрасте 35 лет в 2022 году, а ее бойфренд предложил прервать беременность.
Девушка столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, так как уход за ребенком отнимал у нее много времени и сил, что вынудило ее уволиться и жить на сбережения от продажи дома.
В сентябре прошлого года она разместила объявление о найме «партнера по разводу», на которое откликнулась Чэнь. Они познакомились и договорились о разделении труда. Чэнь заботилась о детях, а Линь работала.
Партнерство продлилось 108 дней. Причинами разрыва стали требовательный уход за маленькими детьми, а также неспособность обеспечить доход, который мог бы прокормить их всех.