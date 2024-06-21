В Китае женщины стали объединяться в партнерства, чтобы вместе воспитывать детей после развода

Своей историей поделилась Цзинвэнь Линь из провинции Гуандун на юге Китая и Сяоли Чэнь из провинции Шаньдун на востоке страны. Линь стала матерью-одиночкой после того, как неожиданно забеременела в возрасте 35 лет в 2022 году, а ее бойфренд предложил прервать беременность.