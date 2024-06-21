В дом итальянского футболиста Роберто Баджо ворвались грабители, пока он смотрел матч Евро

Баджо — одна из главных футбольных икон Италии, получившая мировую известность во время чемпионата мира 1994 года. Тогда футбольный клуб «Адзурри» стал сенсацией турнира, несмотря на то что в финале после ничьей 0:0 уступил Бразилии со счетом 3:2 по пенальти.