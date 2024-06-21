В дом итальянского футболиста Роберто Баджо ворвались грабители, пока он смотрел матч Евро

Звезда итальянского футбола и обладатель «Золотого мяча» Роберто Баджо был ранен во время ограбления его сельской виллы в окрестностях Виченцы, передает издание Corriere del Veneto.
Не менее пяти вооруженных грабителей ворвались в дом семьи Баджо в Альтавилла-Вичентина, когда он смотрел игру Италии против Испании на турнире Евро-2024. Когда футболист оказал сопротивление нападавшим, один из них ударил его прикладом пистолета.
Заперев его и его семью в отдельной комнате, грабителям удалось похитить наличные и драгоценности. Когда Баджо понял, что преступники покинули дом, он выломал дверь и вызвал полицию.
Футболиста доставили в местную больницу, где на его лоб наложили несколько швов. Другие члены его семьи, включая жену и троих детей, не пострадали.
Баджо — одна из главных футбольных икон Италии, получившая мировую известность во время чемпионата мира 1994 года. Тогда футбольный клуб «Адзурри» стал сенсацией турнира, несмотря на то что в финале после ничьей 0:0 уступил Бразилии со счетом 3:2 по пенальти.