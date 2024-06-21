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Активисты Just Stop Oil залили краской частные джеты в попытке найти самолет Тейлор Свифт

Сегодня в 15:05
Фото: @Just Stop Oil

Две экоактивистки движения Just Stop Oil залили оранжевой краской несколько частных джетов в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

Just Stop Oil опубликовало видео, на котором видно, как кто‑то прорывается через ограждение лондонского аэропорта Станстед, а затем женщина с помощью огнетушителя распыляет оранжевую краску по меньшей мере на два частных самолета.

Оказалось, что целью экоактивистов был личный джет Тейлор Свифт который, по их мнению, находится на стоянке в этом аэропорту. На самом деле самолета там не было.

Полиция Эссекса арестовала двух женщин по подозрению в нанесении преступного ущерба и вмешательстве в использование или эксплуатацию национальной инфраструктуры.

В 2022 году Тейлор Свифт заняла первое место в топе звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2. Общий объем выбросов от ее самолета с 1 января по 19 июля 2022-го составил 8293,54 тонны углерода, что в 1184,8 раза превышает общий годовой объем выбросов среднего человека.

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