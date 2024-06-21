Посмотрите трейлер последнего сезона сериала «Сквозь снег»

AMC выпустила трейлер финального четвертого сезона сериала «Сквозь снег». Его премьера состоится 21 июля.
«Новое начало, новый Эдем, наполненный выжившими, которые ищут второй шанс», — говорится в начале ролика. В напряженном трейлере показаны персонажи, которые — и показывает персонажей, которые решили покинуть поезд в финале третьего сезона.
Действие сериала разворачивается спустя более семи лет после того, как мир превратился в замерзшую пустошь. В центре событий — остатки человечества, населяющие вечно движущийся поезд с 1001 вагоном, который кружит вокруг земного шара. Пассажиры разделены по классам: одни живут в тяжелых условиях в хвосте, другие наслаждаются роскошной жизнью в голове состава.
«В финале третьего сезона Мелани Кэвилл (Дженнифер Коннелли) возглавила тех пассажиров, которые решили остаться на борту поезда в относительной безопасности, а Андре Лейтон (Дэйвид Диггз) возглавил остальных, решив отправиться в приключение в неизвестный, внешний мир Нового Эдема», — говорится в синопсисе грядущего сезона.
В «Сквозь снег» снимаются Шон Бин, Роуэн Бланшар, Элисон Райт, Микки Самнер, Иддо Голдберг, Кэти МакГиннесс и другие. Сериал снят по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, по которым в 2013 году был поставлен фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.