Посмотрите трейлер последнего сезона сериала «Сквозь снег»

Действие сериала разворачивается спустя более семи лет после того, как мир превратился в замерзшую пустошь. В центре событий — остатки человечества, населяющие вечно движущийся поезд с 1001 вагоном, который кружит вокруг земного шара. Пассажиры разделены по классам: одни живут в тяжелых условиях в хвосте, другие наслаждаются роскошной жизнью в голове состава.