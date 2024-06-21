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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы в инстаграме* и фейсбуке*

Сегодня в 13:35
Фото: Агентство «Москва»

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, а также сайтах экстремистских и нежелательных организаций, в том числе в инстаграме* и фейсбуке*. Соответствующий документ появился в электронной базе ведомства.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Луговой и Андрей Клишас.

В пояснительной записке к документу они заявили, что «противоправные информационные ресурсы» продолжают зарабатывать деньги от рекламы. Парламентарии отметили, что эти средства получают «иные заинтересованные лица», которые «не являются резидентами Российской Федерации и осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия».

«Некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы», — говорится в документе.

В конце февраля 2024 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Его авторами стали 395 депутатов. Нарушение закона будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.

* Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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