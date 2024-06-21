Картина Паулы Рего, оцененная в 3 млн фунтов, может установить новый рекорд среди работ художницы

Картина «Meadow» Паулы Рего может установить новый рекорд среди работ художницы на аукционе Sotheby’s, передает The Guardian.
Комплексные работы Рего были часто посвящены темам абортов, гендерных ролей и домашнего насилия. После ее смерти в 2022 году цены на ее картины значительно выросли — с 1,1 млн фунтов стерлингов в 2015 году до рекордных 3 млн фунтов стерлингов на аукционе Christie’s в октябре прошлого года.
Теперь «Meadow», получившая начальную оценку в 3 млн фунтов стерлингов и первые выставленная на торги с момента ее покупки в 1997 году, может превзойти эту сумму.
Эмма Бейкер, глава отдела вечерних продаж современного искусства Sotheby’s, назвала работу шедевром и характерной для Рего игрой с гендерными ролями, а также отсылкой к истории искусства, в частности к «Негру Сципиону» Сезанна.
Она считает, что интерес к Рего связан с общими изменениями в обществе, когда вопросы расширения прав и возможностей женщин, движение #MeToo и отмена решения суда Roe v. Wade в США заставили ее темы войти в мейнстрим.
«Некоторые из ее картин тяжелые, особенно те, в которых есть образы абортов», — говорит Бейкер. «Но отношение к таким жестким темам и сюжетам меняется. За последнее десятилетие произошел реальный сдвиг, и эти вопросы становятся достоянием общественности; они находятся на повестке дня.
Рего родилась в 1935 году в Португалии, и в 1950-х годах переехала в Лондон, чтобы учиться в Школе изящных искусств Слейда, где вошла в состав Лондонской группы вместе с Дэвидом Хокни и Фрэнком Ауэрбахом.
Ее ранние работы часто носили откровенно политический характер и были посвящены португальскому диктатору Салазару и его режиму, в то время как более поздние работы поднимали социальные темы через образы сказок. Серия работ «Аборты» 1988 года, изображающая опасность криминализации абортов, была создана в ответ на неудачный законодательный референдум в Португалии и считается ключевым поворотным моментом в изменении общественного мнения по этому вопросу в стране.