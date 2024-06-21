Картина Паулы Рего, оцененная в 3 млн фунтов, может установить новый рекорд среди работ художницы

Ее ранние работы часто носили откровенно политический характер и были посвящены португальскому диктатору Салазару и его режиму, в то время как более поздние работы поднимали социальные темы через образы сказок. Серия работ «Аборты» 1988 года, изображающая опасность криминализации абортов, была создана в ответ на неудачный законодательный референдум в Португалии и считается ключевым поворотным моментом в изменении общественного мнения по этому вопросу в стране.