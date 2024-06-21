Спилберг и Вайтити экранизируют роман «Джеймс» Персиваля Эверетта

Universal Pictures приобрела права на экранизацию последней книги Персиваля Эверетта «Джеймс». Об этом сообщает Variety.
Исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг. Кресло режиссера может занять Тайка Вайтити, который сейчас ведет переговоры со студией. Сценарий напишет сам Эверетт.
Книга «Джеймс» была опубликована в марте и получила восторженные отзывы критиков. Она переосмысливает классическую историю о Гекльберри Финне с точки зрения Джима, порабощенного человека, который плывет по реке Миссисипи вместе с подростком Финном, хорошим другом Тома Сойера.
«Хотя многие сюжетные линии „Приключений Гекльберри Финна“ остались на месте… самостоятельность, ум и сострадание Джима предстают в радикально новом свете», — гласит описание.
Ранее «Джеймс» вошел в список лучших книг 2024 года по версии The New York Times и Amazon. Книга также стала бестселлером по версии The New York Times.