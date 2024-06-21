Спилберг и Вайтити экранизируют роман «Джеймс» Персиваля Эверетта

Книга «Джеймс» была опубликована в марте и получила восторженные отзывы критиков. Она переосмысливает классическую историю о Гекльберри Финне с точки зрения Джима, порабощенного человека, который плывет по реке Миссисипи вместе с подростком Финном, хорошим другом Тома Сойера.