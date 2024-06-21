В Саяно-Шушенском заповеднике любопытная рысь позировала для фотоловушки

«Появление в объективе фотоловушки двух рысей на том же участке, где ранее были зафиксированы три особи этого хищного зверя, свидетельствует о том, что данный участок является важным местом обитания рысей, вероятно, в связи с наличием доступности корма, укрытий или других факторов среды, необходимых для выживания и размножения», — отметили в научном отделе, комментируя опубликованные кадры.