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В Саяно-Шушенском заповеднике любопытная рысь позировала для фотоловушки

Сегодня в 12:03
Фото: заповедник «Саяно-Шушенский», НП «Шушенский бор»

В Саяно-Шушенском заповеднике любопытная рысь попала в фотоловушку, установленную в ходе совместной экспедиции с представителями Хакасского республиканского отделения Русского географического общества.

На видео запечатлены две рыси. Одна из них уходит вдаль по горной тропе, а другая останавливается, заметив фотоловушку. Поначалу рысь просто сидит возле камеры, а затем с любопытством заглядывает прямо в объектив.

«Появление в объективе фотоловушки двух рысей на том же участке, где ранее были зафиксированы три особи этого хищного зверя, свидетельствует о том, что данный участок является важным местом обитания рысей, вероятно, в связи с наличием доступности корма, укрытий или других факторов среды, необходимых для выживания и размножения», — отметили в научном отделе, комментируя опубликованные кадры.

Эксперты подчеркнули, что, по их подсчетам, численность рыси на территории заповедника не превышает 10–15 особей.

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