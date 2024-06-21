Одесса Янг присоединится к Джереми Аллену Уайту в байопике о Брюсе Спрингстине

Австралийская актриса Одесса Янг, известная по картинам «Роман служанки» и «Нация убийц», присоединится к актерскому составу фильма о Брюсе Спрингстине «Избавь меня от небытия» («Deliver Me from Nowhere»), передает Deadline.
По словам источников издания, она сыграет возлюбленную легендарного рок-музыканта, роль которого в картине исполнит звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт. Также в проекте примет участие Пол Уолтер Хаузер, известный по «Делу Ричарда Джуэлла» и «Тони против всех».
Режиссером фильма выступит Скотт Купер, снявший картины «Из пекла», «Черная месса», «Недруги» и «Всевидящее око». Лента станет адаптацией книги «Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» Уоррена Зейнса 2023 года.
Сюжет проекта рассказывает о записи музыкантом его 6-го альбома, который ознаменовал новый, более мрачный и упрощенный период в творчестве артиста. Спрингстин записал «Nebraska» на магнитофон с четырьмя дорожками за несколько лет до выхода своего мегахита «Born in the U.S.A.».
Съемки ленты начнутся осенью 2024 года. Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно. Его продюсерами станут Дэвид Гринбаум, Скотт Стубер, Эллен Голдсмит-Вейн и Эрик Робинсон.