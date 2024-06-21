Ученые назвали новый вид рогатых динозавров в честь Локи

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований назвали новый вид рогатых динозавров в честь скандинавского божества Локи. Об этом сообщает The New York Times.
Группа исследователей описала локицератопса пятитонным травоядным с эффектными изогнутыми рогами и огромными лезвийными шипами на метровом гребне.
Череп этого динозавра был обнаружен еще в 2019 году коммерческим палеонтологом на частной территории в северной Монтане. Он был приобретен Музеем эволюции в Марибо, Дания.
«Они спасли его, купив, так что теперь ученые могут смотреть на него вечно. Мы не могли бы написать статью об окаменелости, сидящей в гостиной богатого человека и воспринимаемой как произведение искусства», — сказал автор исследования Джозеф Сертич.
Команда исследователей поначалу полагала, что работает с останками медузацератопса. Но когда они соединили части раздробленного черепа, то стали замечать различия.
У животного отсутствовал носовой рог. Надбровные рога были полыми. Кроме того, на задней части гривы имелись изогнутые лопатообразные рога — самые большие из когда‑либо найденных у рогатых динозавров — и четкий асимметричный шип посередине.
«Именно тогда мы начали по-настоящему волноваться, потому что стало ясно, что у нас есть что‑то новое», — сказал палеонтолог из Музея естественной истории штата Юта и один из авторов исследования Марк Ловен.