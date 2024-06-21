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У «М3ГАН» появится эротический спин-офф

Сегодня в 10:11
Фото: Universal Pictures

Atomic Monster и Blumhouse собираются расширить вселенную «М3ГАН» эротическим триллером с технологическим уклоном. Об этом сообщает Variety.

Сюжет грядущего фильма под названием «Soulm8te» расскажет о мужчине, который «приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с утратой недавно умершей жены».

«Пытаясь создать по-настоящему разумного партнера, он ненароком превращает безобидного любовного робота в смертельно опасную родственную душу», — гласит синопсис.

Режиссером фильма выступит Кейт Долан («Проклятие. Ночь страха»). «По сути, я рассматриваю этот фильм как исследование отношений и одиночества. Несмотря на технологический прогресс, существуют непреходящие человеческие истины, от которых мы не можем уйти, и я с нетерпением жду возможности погрузиться в эти глубины», — отметила она.

Сценарий написал Рафаэль Джордан, работавший над «Мусорным десантом». Одним из продюсеров станет Джеймс Ван, известный по франшизам «Пила» и «Астрал».

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