У «М3ГАН» появится эротический спин-офф

Режиссером фильма выступит Кейт Долан («Проклятие. Ночь страха»). «По сути, я рассматриваю этот фильм как исследование отношений и одиночества. Несмотря на технологический прогресс, существуют непреходящие человеческие истины, от которых мы не можем уйти, и я с нетерпением жду возможности погрузиться в эти глубины», — отметила она.