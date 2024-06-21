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В деле о смерти Мэттью Перри появилась новая подозреваемая

Сегодня в 10:06
Фото: кадр из сериала «Друзья»/Warner Bros. Television

Полиция Лос-Анджелеса неоднократно допрашивала новую подозреваемую по делу о смерти актера сериала «Друзья» Мэттью Перри. У женщины изъяли компьютер и телефон. Об этом рассказал интернет-портал In Touch.

Следователи не раскрыли ее имени, однако, по информации СМИ, это голливудская знаменитость, которая ведет публичный образ жизни. По данным издания, женщина познакомилась с Перри во время совместного лечения в реабилитационной клинике для наркозависимых, между ними завязались дружеские отношения.

Следствие разрабатывает версию о том, что актеру могли насильно ввести смертельную дозу кетамина. Подозреваемая отрицает свою причастность к убийству, активно сотрудничает со следствием и уже наняла адвокатов.

Из материалов дела следует, что за полторы недели до смерти Перри проходил инфузионную терапию кетамином — экспериментальный метод лечении от зависимости и депрессии. По мнению экспертов, к моменту смерти препарат должен был выйти из организма актера, однако при вскрытии в крови Перри обнаружили очень высокий уровень вещества. В доме артиста следов наркотиков следователи не обнаружили.

Полиция открыла расследование из‑за результатов аутопсии Мэттью Перри в мае 2024-го. Правоохранители вознамерились выяснить, каким образом в руках актера оказался такой объем кетамина.

Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне. Позже экспертиза установила, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».

Актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.

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