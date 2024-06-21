В деле о смерти Мэттью Перри появилась новая подозреваемая

Полиция Лос-Анджелеса неоднократно допрашивала новую подозреваемую по делу о смерти актера сериала «Друзья» Мэттью Перри. У женщины изъяли компьютер и телефон. Об этом рассказал интернет-портал In Touch.
Следователи не раскрыли ее имени, однако, по информации СМИ, это голливудская знаменитость, которая ведет публичный образ жизни. По данным издания, женщина познакомилась с Перри во время совместного лечения в реабилитационной клинике для наркозависимых, между ними завязались дружеские отношения.
Следствие разрабатывает версию о том, что актеру могли насильно ввести смертельную дозу кетамина. Подозреваемая отрицает свою причастность к убийству, активно сотрудничает со следствием и уже наняла адвокатов.
Из материалов дела следует, что за полторы недели до смерти Перри проходил инфузионную терапию кетамином — экспериментальный метод лечении от зависимости и депрессии. По мнению экспертов, к моменту смерти препарат должен был выйти из организма актера, однако при вскрытии в крови Перри обнаружили очень высокий уровень вещества. В доме артиста следов наркотиков следователи не обнаружили.
Полиция открыла расследование из‑за результатов аутопсии Мэттью Перри в мае 2024-го. Правоохранители вознамерились выяснить, каким образом в руках актера оказался такой объем кетамина.
Актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.