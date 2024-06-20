Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер сыграют в комедийном боевике «Balls Up»

Марк Уолберг («Трансформеры», «Отступники») и Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла», «Тоня против всех») объединятся в экшн-комедии «Balls Up», передает Deadline.
Режиссерское кресло займет Питер Фаррелли — создатель фильмов «Тупой и еще тупее», «Любовь зла», «Я, снова я и Ирэн», «Все без ума от Мэри», «Девушка моих кошмаров» и «Зеленая книга».
Фильм расскажет о двух американских маркетологах, которых увольняют за срыв спонсорской сделки с клиентом, после чего они решают воспользоваться бесплатными билетами на крупный футбольный матч. Пьяный дебош приводит к тому, что за ними начинают охотиться люди по всей стране.
Сценарий ленты написали Пол Верник и Ретт Риз, работавшие над «Дедпулом и Росомахой». Среди продюсеров — Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Эндрю Маскато, а также сами Верник и Риз.
Проект воссоединит Фаррелли с Amazon MGM после выхода нашумевшей комедии «Рикки Станики» с Заком Эфроном, Джоном Синой, Джермейном Фаулером и Эндрю Сантино.