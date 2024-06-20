«Оскар» может ввести гендерно-нейтральные номинации

«Мы изучаем эту тему с нашими комитетами по наградам, членству, равенству и инклюзивности, а вскоре и с Советом управляющих. Сейчас этот вопрос находится на ранней стадии изучения, и это одно из многих потенциальных нововведений будущих „Оскаров“. Мы все еще размышляем о том, как это может выглядеть», — сказал он.