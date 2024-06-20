«Оскар» может ввести гендерно-нейтральные номинации

Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность ввести гендерно-нейтральные номинации премии «Оскар». Об этом президент академии Билл Крамер рассказал в интервью Variety.
«Мы изучаем эту тему с нашими комитетами по наградам, членству, равенству и инклюзивности, а вскоре и с Советом управляющих. Сейчас этот вопрос находится на ранней стадии изучения, и это одно из многих потенциальных нововведений будущих „Оскаров“. Мы все еще размышляем о том, как это может выглядеть», — сказал он.
Ранее на такой шаг пошли организаторы BRIT Awards, заменив категории «Лучший актер» и «Лучшая актриса» на номинацию «Артист года». Как отмечает интернет-портал World of Reel, в том же году все пятеро номинантов оказались мужчинами, что вызвало бурную критику в адрес премии.
В 2022 году издание Los Angeles Times назвало номинацию «Лучшая актриса» «сексистким пережитком прошлого». «Почему роли всех актеров, вне зависимости от их гендера, не должны оцениваться вместе? Они одинаково работают над фильмами и сериалами, а номинации подходят далеко не всем исполнителям», — написали журналисты.