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Младший брат Дени Вильнева снимет триллер с Джонатаном Мейджорсом

Сегодня в 21:03
Фото: кадр из сериала «Страна Лавкрафта»/Warner Bros. Television

Джонатан Мейджорс, которого недавно приговорили к году психотерапии по делу о побоях и преследовании бывшей девушки, сыграет в новом фильме Мартина Вильнева — младшего брата создателя «Пленниц», «Дюны» и «Прибытия», передает Deadline.

Картину, получившую название «Merciless», описывают как историю мести. Сценарий для проекта написал Фрэнк Ханна, работавший над фильмами «Ущерб», «Тормоз», «Поймать, чтобы убить» и «Любит — не любит».

Фильм рассказывает о ведущем дознавателе ЦРУ, которому приходится сразиться со зловещей силой, похитившей его любимую женщину. Картина станет первой ролью Мейджорса после осуждения за нападение третьей степени и домогательства в начале года. Съемки ленты начнутся в Саскачеване в конце осени.

«В „Merciless“ темы одержимости, мести и личного правосудия переплетаются в одной захватывающей истории. Мы исследуем психологический упадок Джона, которого играет Мейджорс, и сверхъестественные силы, бросающие вызов его разуму», — рассказал Вильнев.

Среди самых известных работ канадского постановщика — «Марс и Апрель» и «Imelda».

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