Младший брат Дени Вильнева снимет триллер с Джонатаном Мейджорсом

Фильм рассказывает о ведущем дознавателе ЦРУ, которому приходится сразиться со зловещей силой, похитившей его любимую женщину. Картина станет первой ролью Мейджорса после осуждения за нападение третьей степени и домогательства в начале года. Съемки ленты начнутся в Саскачеване в конце осени.