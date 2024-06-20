Младший брат Дени Вильнева снимет триллер с Джонатаном Мейджорсом

Джонатан Мейджорс, которого недавно приговорили к году психотерапии по делу о побоях и преследовании бывшей девушки, сыграет в новом фильме Мартина Вильнева — младшего брата создателя «Пленниц», «Дюны» и «Прибытия», передает Deadline.
Картину, получившую название «Merciless», описывают как историю мести. Сценарий для проекта написал Фрэнк Ханна, работавший над фильмами «Ущерб», «Тормоз», «Поймать, чтобы убить» и «Любит — не любит».
Фильм рассказывает о ведущем дознавателе ЦРУ, которому приходится сразиться со зловещей силой, похитившей его любимую женщину. Картина станет первой ролью Мейджорса после осуждения за нападение третьей степени и домогательства в начале года. Съемки ленты начнутся в Саскачеване в конце осени.
«В „Merciless“ темы одержимости, мести и личного правосудия переплетаются в одной захватывающей истории. Мы исследуем психологический упадок Джона, которого играет Мейджорс, и сверхъестественные силы, бросающие вызов его разуму», — рассказал Вильнев.
Среди самых известных работ канадского постановщика — «Марс и Апрель» и «Imelda».