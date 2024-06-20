Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Сарик Андреасян анонсировал свою экранизацию «Войны и мира»

Сегодня в 20:29
Фото: @sarik_andreasyan

Вслед за новостями об экранизации «Войны и мира» от «Кинопоиска», Start и режиссера Сергея Урсуляка свою киноверсию романа Льва Толстого анонсировал Сарик Андреасян.

В отличие от Урсуляка, который будет снимать многосерийный фильм, создатель «Защитников», «Что творят мужчины!» и «Онегина» нацелился на полный метр. Съемки планируют начать в следующем году.

«Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!» — написал Андреасян (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

В телеграм-каналах шутят, что в России снимут две версии «Войны и мира»: от лица Болконского и от лица дуба.

«Войну и мир» экранизировали уже более десятка раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Еще существовали версии 1913 и 1915 годов, но обе не сохранились до наших дней.

Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, времена Наполеоновских войн. Сюжет рассказывает о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях в условиях войны и мира.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами