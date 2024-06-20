Сарик Андреасян анонсировал свою экранизацию «Войны и мира»

Вслед за новостями об экранизации «Войны и мира» от «Кинопоиска», Start и режиссера Сергея Урсуляка свою киноверсию романа Льва Толстого анонсировал Сарик Андреасян.
В отличие от Урсуляка, который будет снимать многосерийный фильм, создатель «Защитников», «Что творят мужчины!» и «Онегина» нацелился на полный метр. Съемки планируют начать в следующем году.
«Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!» — написал Андреасян (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
В телеграм-каналах шутят, что в России снимут две версии «Войны и мира»: от лица Болконского и от лица дуба.
«Войну и мир» экранизировали уже более десятка раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Еще существовали версии 1913 и 1915 годов, но обе не сохранились до наших дней.
Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, времена Наполеоновских войн. Сюжет рассказывает о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях в условиях войны и мира.