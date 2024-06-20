Сарик Андреасян анонсировал свою экранизацию «Войны и мира»

«Войну и мир» экранизировали уже более десятка раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Еще существовали версии 1913 и 1915 годов, но обе не сохранились до наших дней.