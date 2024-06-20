В России снимут новую экранизацию романа «Война и мир»

«Войну и мир» экранизировали уже 11 раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука. Он получил «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке.