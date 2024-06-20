В России снимут новую экранизацию романа «Война и мир»

Телеканал «Россия», а также онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start экранизируют роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в виде многосерийного фильма. Об этом сообщает ТАСС.
Кто исполнит главные роли, пока неизвестно. Режиссером ленты выступит Сергей Урсуляк, который ранее экранизировал «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
«Войну и мир» экранизировали уже 11 раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука. Он получил «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке.
Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, во времена Наполеоновских войн. Сюжет рассказывает о нескольких аристократических семьях — Болконских, Романовых и Безуховых — их взаимоотношениях, переживаниях в условиях войны и мира.