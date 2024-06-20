В Лондоне отменили премьеру фильма, сюжет которого написал ИИ, после жалоб зрителей

«Я думаю, люди недостаточно знают о проекте. Они слышат, что это „первый фильм, полностью написанный искусственным интеллектом“, и они сразу видят врага, и их гнев направляется на нас… Если сценаристы найдут время посмотреть фильм, почитать о процессе его создания и о том, почему мы сделали этот фильм, я не могу представить, что они осудят нас, потому что я один из них… Это мой вклад в наше общее дело», — прокомментировал режиссер.