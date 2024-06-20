В Лондоне отменили премьеру фильма, сюжет которого написал ИИ, после жалоб зрителей

Один из лондонских кинотеатров отменил мировую премьеру фильма, сценарий которого был создан искусственным интеллектом, передает The Guardian.
В воскресенье в кинотеатре Prince Charles, который обычно показывает классику кино, должен был состояться показ новой картины «Последний сценарист» («The Last Screenwriter»), однако кинотеатр объявил в социальных сетях, что показ не состоится.
«Отзывы, которые мы получили за последние 24 часа после рекламы фильма, показали, что многие наши зрители очень обеспокоены использованием искусственного интеллекта вместо сценариста, что говорит о более широкой проблеме в индустрии», — заявили представители площадки.
Швейцарский фильм режиссера Петера Луизи с Николасом Поплом в главной роли рассказывает о знаменитом сценаристе, мир которого «пошатнулся, когда он столкнулся с передовой системой написания сценариев на основе искусственного интеллекта». Вскоре герой понимает, что ИИ не только соответствует его навыкам, но даже превосходит его в эмпатии и понимании человеческих эмоций. В качестве автора сценария картины указан ChatGPT 4.0.
Луизи сообщил Daily Beast, что кинотеатр отменил показ после того, как получил 200 жалоб, но частный показ для актеров и съемочной группы все же состоится.
«Я думаю, люди недостаточно знают о проекте. Они слышат, что это „первый фильм, полностью написанный искусственным интеллектом“, и они сразу видят врага, и их гнев направляется на нас… Если сценаристы найдут время посмотреть фильм, почитать о процессе его создания и о том, почему мы сделали этот фильм, я не могу представить, что они осудят нас, потому что я один из них… Это мой вклад в наше общее дело», — прокомментировал режиссер.