«Ты будешь бороться за семью»: вышел новый тизер «Пингвина»

В сериале будет восемь эпизодов. Его действие развернется сразу после после событий «Бэтмена» 2022 года. Сюжет расскажет о том, как Освальд Кобблпот добился власти в преступном мире Готэма и стал одним из самых известных злодеев во вселенной «Бэтмена».