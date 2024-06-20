«Ты будешь бороться за семью»: вышел новый тизер «Пингвина»

Max выпустил второй тизер предстоящей криминальной драмы «Пингвин». Ее премьера состоится в сентябре этого года.
В сериале будет восемь эпизодов. Его действие развернется сразу после после событий «Бэтмена» 2022 года. Сюжет расскажет о том, как Освальд Кобблпот добился власти в преступном мире Готэма и стал одним из самых известных злодеев во вселенной «Бэтмена».
Роль Пингвина исполнил Колин Фаррелл. К нему также присоединилась Кристина Милиоти в роли дочери Кармайна Фальконе Софии, Майкл Зеген в роли сына Кармайна Альберто и Клэнси Браун в роли Сальваторе Марони, одного из главных гангстеров Готэма.
В качестве сценаристки, исполнительной продюсерки и шоураннерки «Пингвина» выступает Лорен ЛеФранк («Агенты „Щ.И.Т.“»). Исполнительным продюсером сериала также является Мэтт Ривз. Крейг Цобель («Мейр из Исттауна») выступил режиссером первых трех эпизодов.