Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

«Ты будешь бороться за семью»: вышел новый тизер «Пингвина»

Сегодня в 17:38
Фото: Max

Max выпустил второй тизер предстоящей криминальной драмы «Пингвин». Ее премьера состоится в сентябре этого года.

В сериале будет восемь эпизодов. Его действие развернется сразу после после событий «Бэтмена» 2022 года. Сюжет расскажет о том, как Освальд Кобблпот добился власти в преступном мире Готэма и стал одним из самых известных злодеев во вселенной «Бэтмена».

Роль Пингвина исполнил Колин Фаррелл. К нему также присоединилась Кристина Милиоти в роли дочери Кармайна Фальконе Софии, Майкл Зеген в роли сына Кармайна Альберто и Клэнси Браун в роли Сальваторе Марони, одного из главных гангстеров Готэма.

В качестве сценаристки, исполнительной продюсерки и шоураннерки «Пингвина» выступает Лорен ЛеФранк («Агенты „Щ.И.Т.“»). Исполнительным продюсером сериала также является Мэтт Ривз. Крейг Цобель («Мейр из Исттауна») выступил режиссером первых трех эпизодов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами