A24 показала трейлер режиссерского дебюта братьев Роберта Эггерса «The Front Room»

Тем временем Роберт Эггерс работает над ремейком классического фильма ужасов «Носферату», который выйдет на экраны в декабре 2025 года. Главные роли в ленте исполнят Билл Скарсгорд, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон МакБерни и Уиллем Дефо.