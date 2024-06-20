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A24 показала трейлер режиссерского дебюта братьев Роберта Эггерса «The Front Room»

Сегодня в 16:47
Фото: A24/YouTube

Студия A24 представила трейлер первой картины Макса и Сэма Эггерсов — братьев Роберта Эггерса, создателя фильмов «Ведьма», «Маяк» и «Варяг». Премьера хоррора «The Front Room» состоится 6 сентября.

В центре сюжета — молодая пара, ожидающая первого ребенка и вынужденная приютить у себя в доме больную и отстраненную мачеху.

Фильм основан на одноименном рассказе Сьюзен Хилл 2016 года. Главные роли в картине исполнили певица Брэнди Норвуд («Золушка», «Moesha»), Кэтрин Хантер («Бедные-несчастные», «Трагедия Макбета») и Эндрю Бернап («Под знаменем небес», «Русалочка»).

Тем временем Роберт Эггерс работает над ремейком классического фильма ужасов «Носферату», который выйдет на экраны в декабре 2025 года. Главные роли в ленте исполнят Билл Скарсгорд, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон МакБерни и Уиллем Дефо.

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