Disney+ выпустит мультсериал по «Головоломке»

Стриминговый сервис Disney+ выпустит мультсериал по вселенной «Головоломки». Об этом рассказал креативный директор Pixar и создатель франшизы Пит Доктер в интервью Entertainment Weekly.
По его словам, работа над проектом под названием «Студия сновидений» уже окончена, а премьера намечена на весну следующего года.
В центре сюжета окажется студия из первой части «Головоломки», создающая сны в голове главной героини Райли Андерсен. «Мы продолжили исследовать силу снов и то, как они влияют на нас во время бодрствования», — поделился Доктер.
Сиквел популярного мультфильма вышел 13 июня и за первый уик-энд собрал в мировом прокате 295 млн долларов, став рекордсменом среди анимационных проектов Disney. Премьера первой «Головоломки» состоялась в 2015 году. Картина рассказывала об эмоциях, живущих в голове 11-летней школьницы Райли: Радости, Печали, Страхе, Гневе и Брезгливости.