Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку. Его место займет экс-замминистра юстиции

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов решил уйти в отставку с 21 июня. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — сказал он. При этом его контракт с вузом действовал до ноября. Исполняющим обязанности ректора станет бывший замминистра юстиции Андрей Логинов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Безбородов покинет пост ректора РГГУ из‑за ухудшения показателей вуза. В ответ на это он заявил, что не получал распоряжений о досрочной отставке от Минобрнауки.
Безбородов работал в РГГУ с 1977 года. Он был заведующим кафедрой истории новейшего времени, деканом факультета архивного дела, директором Историко-архивного института и проректором РГГУ по учебной работе.