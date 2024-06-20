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В Москву пришел ураган «Эдгар», вырывая деревья и кровлю. Два человека погибли

Сегодня в 15:03
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 16:19

Число жертв урагана в Москве увеличилось до двух — в центре города мужчина погиб из‑за падения строительных лесов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Москву накрыли обещанные мегаливни с ураганом. Мощный ветер вырывает с корнем деревья, гнет рекламные щиты, отрывает куски крыш от многоэтажек.

Непогода накрыла столицу за несколько минут. Урагану уже дали имя — «Эдгар».

Порывы ветра в городе достигают 23 метров в секунду. Непогода продержится до 22 часов, предупреждают синоптики. Власти попросили москвичей не выходить на улицу.

По данным источника «112» от мегаливня в городе пострадали минимум 10 человек. Baza пишет об одном погибшем — мужчину придавило деревом рядом с парком «Дубки».

В Свиблово куски оторванной кровли рухнули на трамвай. По информации телеграм-каналов, два пассажира пострадали, им оказали помощь на месте.

В Медведково на балкон жилого дома упало дерево.

В нескольких местах — в спальных районах, под Истрой и у Лосино-Петровского — заметили образование торнадо.

В разгар непогоды нашлось место для милых и забавных моментов.

Гидрометцентр ранее повысил уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, побив рекорд 1942 года.

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