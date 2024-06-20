В Москву пришел ураган «Эдгар», вырывая деревья и кровлю. Два человека погибли

Гидрометцентр ранее повысил уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, побив рекорд 1942 года.