В Москву пришел ураган «Эдгар», вырывая деревья и кровлю. Два человека погибли

Москву накрыли обещанные мегаливни с ураганом. Мощный ветер вырывает с корнем деревья, гнет рекламные щиты, отрывает куски крыш от многоэтажек.
Непогода накрыла столицу за несколько минут. Урагану уже дали имя — «Эдгар».
Порывы ветра в городе достигают 23 метров в секунду. Непогода продержится до 22 часов, предупреждают синоптики. Власти попросили москвичей не выходить на улицу.
В Свиблово куски оторванной кровли рухнули на трамвай. По информации телеграм-каналов, два пассажира пострадали, им оказали помощь на месте.
В Медведково на балкон жилого дома упало дерево.
В нескольких местах — в спальных районах, под Истрой и у Лосино-Петровского — заметили образование торнадо.
В разгар непогоды нашлось место для милых и забавных моментов.
Гидрометцентр ранее повысил уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, побив рекорд 1942 года.