Вышел трейлер военной драмы «Бонхеффер»

Студия Angel Studios, создавшая блокбастер «Звук свободы», представила трейлер военного триллера «Бонхеффер». Премьера ленты состоится 22 ноября.
В центре сюжета — герой Второй мировой войны Дитрих Бонхеффер, пастор-пацифист, который стремился положить конец нацистскому режиму, проповедуя правду о руководстве страны и сталкиваясь с постоянным угнетением и репрессиями.
Режиссером и сценаристом картины выступил Тодд Комарницкий, работавший над фильмами «Сопротивление», «Идеальный незнакомец» и «Эльф».
Главную роль в ленте исполнил Йонас Дасслер («Золотая перчатка», «Мой сын», «В моей шкуре»). Также на экране появятся Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги»), Дэвид Джонссон («Ржаной переулок»), Кларк Питерс («Прослушка», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Флула Борг («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).