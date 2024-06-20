На Аляске мужчина спас угодившего в ловушку лосенка

«К счастью, он не двигался, так что это немного облегчило спасение. Мы просто подняли его и положили на причал», — добавил мужчина. По его словам, когда лосенок воссоединился с матерью, она стала слизывать воду с его тела. «Когда удается спасти маленького зверька, это всегда поднимает настроение», — сказал полицейский.