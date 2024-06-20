На Аляске мужчина спас угодившего в ловушку лосенка

На Аляске мужчина по имени Спенсер Уоррен и двое полицейских спасли лосенка, который упал в озеро и застрял в узком проеме между плавучим самолетом и причалом. Об этом сообщает AP.
Мужчина, работающий в туристической компании, прибыл на работу ранним утром, чтобы подготовить самолет к вылету. Тогда он услышал странный звук и заметил лосенка.
«О боже, где же мама? Я знаю, что она поблизости», — подумал он, после чего заметил обеспокоенную мать в 1,2 метра от себя с другим детенышем. Тем временем лосенок пытался выбраться из озера, но не смог закрепиться копытами на металлическом поплавке.
Его мать не давала Уоррену подойти слишком близко, чтобы помочь. «Это как каток для лося и его копыт. Он все время скользил и скользил и не мог подняться», — отметил мужчина.
Уоррен оперативно связался со своим боссом, который вызвал полицию. Один из офицеров поставил свой полицейский катер между мамой-лосихой и самолетом, чтобы другой офицер и Уоррен смогли спасти лосенка.
«К счастью, он не двигался, так что это немного облегчило спасение. Мы просто подняли его и положили на причал», — добавил мужчина. По его словам, когда лосенок воссоединился с матерью, она стала слизывать воду с его тела. «Когда удается спасти маленького зверька, это всегда поднимает настроение», — сказал полицейский.