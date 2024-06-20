Инсайд: «6 кадров» перезапустят под названием «6 кадров+» и на ТНТ

О том, что «6 кадров» получат перезапуск, сообщал телеканал «СТС Love» в конце прошлого года. Тогда новые сезоны обещали также и для хитового ромкома «Не родись красивой» с Нелли Уваровой и «Даешь молодежь!» с Михаилом Башкатовым. Все они должны выйти в 2024 году.