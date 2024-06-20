Инсайд: «6 кадров» перезапустят под названием «6 кадров+» и на ТНТ

Перезапуск «6 кадров» немного сменит название и переедет на ТНТ. Об этом пишет телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
По информации инсайдера, его переименуют в «6 кадров+» и покажут на ТНТ, а не СТС, где выходили прошлые 8 сезонов с 2006 по 2013 год. Название стилистически напоминает о «Светлаков+» и «Галустян+», ранее появившиеся в сетке телевещания. Премьера должна случиться в новом телесезоне.
Возрождением телешоу занимаются креативный продюсер телеканала Вячеслав Дусмухаметов и режиссер оригинального скетч-шоу Александр Жигалкин, добавляет автор канала.
Производством шоу займется компания Дусмухаметова Norm Production, занятая в работе над «Калимбой», «Импровизаторами» и сериалом «Универ. Молодые».
Неизвестно, вернутся ли к проекту Федор Добронравов, Ирина Медведева, Эдуард Радзюкевич, Сергей Дорогов, Галина Данилова и Андрей Кайков.
О том, что «6 кадров» получат перезапуск, сообщал телеканал «СТС Love» в конце прошлого года. Тогда новые сезоны обещали также и для хитового ромкома «Не родись красивой» с Нелли Уваровой и «Даешь молодежь!» с Михаилом Башкатовым. Все они должны выйти в 2024 году.