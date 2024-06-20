«Оказалось, что я только что вырастил ботулотоксии, а чеснок в оливковом масле — довольно распространенный способ культивации этого яда. Если бы я не проверил его через 3–4 дня, я бы ничего не узнал, а моей семье можно было бы выписать премию Дарвина», — поражается автор поста и предупреждает читателей не доверять слепо искусственному интеллекту.