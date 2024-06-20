Пользователь реддита попросил у нейросети Gemini от Google рецепт заправки для салата. Искусственный интеллект предложил ему среду для разведения ботулотоксина. Скриншот рецепта парень опубликовал на r/ChatGPT.
Реддитор задал приложению вопрос, каким образом можно смешать оливковое масло и чеснок, не нагревая их.
Gemini предложила следующий алгоритм: немного раздавить очищенные зубчики, залить их маслом и оставить на неделю в закрытой банке.
Парень подчинился. Спустя три дня он заметил, что смесь начала понемногу булькать и выпускать газ. Процесс прекратился на седьмой день, но мужчина забеспокоился и решил погуглить выдачу нейросети. Результат его удивил и спас от отравления.
«Оказалось, что я только что вырастил ботулотоксии, а чеснок в оливковом масле — довольно распространенный способ культивации этого яда. Если бы я не проверил его через 3–4 дня, я бы ничего не узнал, а моей семье можно было бы выписать премию Дарвина», — поражается автор поста и предупреждает читателей не доверять слепо искусственному интеллекту.
Ботулотоксин часто возникает в консервированной пище, не прошедшей термическую обработку. При попадании в организм он вызывает ботулизм, заболевание даже может привести к смерти.
С подозрением на ботулизм в прошедшие выходные в больницы попали более 100 москвичей, а также жители Нижнего Новгорода и Казани. Причиной стало отравление салатами из «Кухни на районе» и «Гастропорта».
Гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина в среду отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения назначили главе отдела качества сервиса Елене Машковой и коммерческому директору компании «Савон-К» Владимиру Шину.
А вот повара Карима Норматова, изготовившего салат лобио, суд направил в СИЗО.