Ученые нашли в римской гробнице вино 2000-летней выдержки с прахом человека

В римском захоронении в Испании исследователи обнаружили самое древнее в мире вино. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science со ссылкой на исследователей из Университета Кордовы.
Вино 2000-летней давности нашли внутри погребальной урны в древней гробнице в Кармоне, юго-западном городе Испании. Внутри бутылки в жидкость были помещены кремированные остатки мужчины.
Археолог Хуан Мануэль Роман рассказал, что они «были очень удивлены тем, что жидкость хранилась в одной из погребальных урн» так долго. В отчете ученые отметили, что «учитывая религиозное значение вина в древнеримском мире, где оно имело большое символическое значение и было тесно связано с погребальными ритуалами, неудивительно обнаружить среди погребального инвентаря сосуды, в которых изначально могло храниться вино».
Ученые также подтвердили с помощью химического анализа, что урна содержала белое вино, которое с годами стало красновато-коричневым. По имеющимся данным, вино находилось в гробнице примерно с I века, и гробница была хорошо запечатана, что позволило вину «сохранить свое естественное состояние».
Римская гробница была впервые обнаружена в 2019 году, когда одна семья случайно нашла ее во время работ в своем доме. Университет Кордовы сообщил в своем пресс-релизе, что гробница представляла собой «круглый мавзолей, в котором, вероятно, погребена семья [высокопоставленных лиц]», и содержала некоторые предметы, такие как драгоценности, шелковые ткани и духи с запахом пачули.