Ученые нашли в римской гробнице вино 2000-летней выдержки с прахом человека

Археолог Хуан Мануэль Роман рассказал, что они «были очень удивлены тем, что жидкость хранилась в одной из погребальных урн» так долго. В отчете ученые отметили, что «учитывая религиозное значение вина в древнеримском мире, где оно имело большое символическое значение и было тесно связано с погребальными ритуалами, неудивительно обнаружить среди погребального инвентаря сосуды, в которых изначально могло храниться вино».