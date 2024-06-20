Археологи нашли изображение Мардж Симпсон внутри египетского саркофага возрастом в 3500 лет

Находка была совершена еще в начале 2023 года на новом обнаруженном кладбище. Саркофаг относится ко временам 20-й династии и «Золотого века» Древнего Египта, примерно XVI–XI век до нашей эры. Артефакты этой эпохи отличают сложные рисунки со множеством деталей: на таких обычно изображали богов, усопших и сцены из «Книги мертвых», чтобы душа погребенного человека не заблудилась в ином мире.