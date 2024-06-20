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Археологи нашли изображение Мардж Симпсон внутри египетского саркофага возрастом в 3500 лет

Сегодня в 12:03
Фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте археологи нашли изображение женщины, похожей на Мардж Симпсон, на крышке саркофага возрастом в 3500 лет. Об этом пишет The Archaelogist.

Находка была совершена еще в начале 2023 года на новом обнаруженном кладбище. Саркофаг относится ко временам 20-й династии и «Золотого века» Древнего Египта, примерно XVI–XI век до нашей эры. Артефакты этой эпохи отличают сложные рисунки со множеством деталей: на таких обычно изображали богов, усопших и сцены из «Книги мертвых», чтобы душа погребенного человека не заблудилась в ином мире.

Издание отмечает, что крышка саркофага сама по себе представляет интерес для исследователей, ведь она до сих пор находится в целости и хорошем состоянии, а работу над ней вели искусные мастера.

С внутренней стороны можно заметить изображение женщины с высокой прической и синими волосами, а также в зеленом одеянии.

© Министерство туризма и древностей Египта

Фотография крышки некоторое время назад была опубликована на реддите, читатели сообщества r/ArtefactPorn быстро узнали в изображении Мардж Симпсон. Пост же завирусился в соцсетях в июне этого года.

Кроме сходства, пользователи форума обратили внимание на странное число пальцев на ногах у рисунка и две правых руки.

Один из читателей заметил, что на крышке нарисована древнеегипетская богиня неба Нут. Согласно верованиям, ее тело простирается над всем обозримым миром и является «крышей мира», поэтому она расположена внутри крышки гроба.

Кто‑то предположил, что работа выполнена в спешке или начинающим мастером, именно этим можно объяснить несоответствия в анатомии.

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