Paradox отменил разработку аналога The Sims

Paradox объявил об отмене игры Life By You — аналога The Sims. Разработка тайтла велась с 2019 года. Ожидалось, что его релиз в раннем доступе состоится 4 июня 2024 года.
Вслед за отменой игры компания уволила внутреннюю команду разработчиков. Заместитель гендиректора Paradox Маттиас Лилья отметил, что решение было принято из‑за «явной неспособности Paradox оправдать наши собственные ожидания и ожидания сообщества».
«Несколько недель назад мы решили повременить с выпуском в ранний доступ, чтобы провести переоценку Life by You, поскольку мы все еще чувствовали, что игре не хватает некоторых ключевых моментов.
Хотя продление сроков было одним из вариантов, как только мы взяли паузу, чтобы взглянуть на игру шире, нам стало ясно, что путь к релизу, в котором мы были уверены, был слишком долгим и неопределенным», — сказал он.
Life by You была представлена как амбициозная альтернатива The Sims. Разработчики обещали игрокам отсутствие загрузочных экранов, свободное перемещение по открытым локациям, расширенные возможности проектирования мира и поддержку продвинутых модификаций. Руководителем проекта был бывший вице-президент Electronic Arts Род Хамбл, который работал над The Sims 2.