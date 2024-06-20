Больше 20 преподавателей и студентов задержали по делу о взятках в МГМСУ

По информации Baza, всего в полицию и Следственный комитет доставили 28 человек, по месту жительства к ним рано утром приехали вооруженные силовики. В числе задержанных оказались преподаватели разных факультетов, в их числе — доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин, уточняет канал. У них прошли обыски, были изъяты техника и документы.