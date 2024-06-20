Больше 20 преподавателей и студентов задержали по делу о взятках в МГМСУ

У преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова (МГМСУ) прошли обыски по делу о возможной покупке экзаменов. Об этом пишут РИА «Новости» и Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В вузе подтвердили факт следственных мероприятий. Пресс-служба учреждения отметила, что сотрудники оказывают содействие следствию, а на учебном процессе и сдаче экзаменов это не отразится.
По информации Baza, всего в полицию и Следственный комитет доставили 28 человек, по месту жительства к ним рано утром приехали вооруженные силовики. В числе задержанных оказались преподаватели разных факультетов, в их числе — доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин, уточняет канал. У них прошли обыски, были изъяты техника и документы.
По имеющимся данным, разработка дела велась в течение двух лет и началась с заявления о мошенничестве в отношении студентов Бабаева и Муслимова. Учащиеся якобы собрали несколько миллионов рублей на покупку экзаменов, однако в итоге сдать смогли не все.
Вчера рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг «100 лучших вузов России». Первое место вновь занял МГУ имени Ломоносова, который удерживает лидерство с 2012 года, когда рейтинг представили впервые.