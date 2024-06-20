Queen продали свой музыкальный каталог Sony более чем за 1 млрд долларов

Компания приобретает не только музыкальный каталог, но и права на производство мерча группы. Единственным доходом Queen, не включенным в сделку, будут доходы от концертов.
По данным источников Variety, сделка была заключена за 1,27 млрд долларов, что сделало ее крупнейшим приобретением такого рода в истории. В 2021 году Брюс Спрингстин продал свой каталог Sony за 500 млн долларов.
Согласно документам, оставшиеся в живых участники Queen — Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон — и наследники Фредди Меркьюри являются равными акционерами Queen Productions Ltd. В 2022 году ее выручка составила 52 млн долларов.