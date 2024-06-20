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Queen продали свой музыкальный каталог Sony более чем за 1 млрд долларов

Сегодня в 10:06
Фото: Richard E.Aaron/Getty Images

Queen заключили сделку с Sony Music о продаже их музыкального каталога. Об этом сообщает Variety.

Компания приобретает не только музыкальный каталог, но и права на производство мерча группы. Единственным доходом Queen, не включенным в сделку, будут доходы от концертов.

По данным источников Variety, сделка была заключена за 1,27 млрд долларов, что сделало ее крупнейшим приобретением такого рода в истории. В 2021 году Брюс Спрингстин продал свой каталог Sony за 500 млн долларов.

Согласно документам, оставшиеся в живых участники Queen — Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон — и наследники Фредди Меркьюри являются равными акционерами Queen Productions Ltd. В 2022 году ее выручка составила 52 млн долларов.

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