Умер модельер Егор Зайцев, сын Вячеслава Зайцева

Он умер из‑за осложнений на фоне онкологического заболевания. Сначала у Зайцева нашли опухоль в толстом кишечнике, а затем в легких и печени.
Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Он окончил Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина и с 1983 года работал в Доме моды своего отца.
В 2019 году он стал генеральным директором модного дома. Он также преподавал в университете им. Косыгина.
Еще у него была собственная линия одежды YeZ с коллекциями прет-а-порте, рассчитанная на массового потребителя.