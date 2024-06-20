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Умер модельер Егор Зайцев, сын Вячеслава Зайцева

Сегодня в 08:47
Фото: «Телеканал Мода»/YouTube

В возрасте 64 лет умер модельер и сын Вячеслава Зайцева Егор Зайцев. Об этом сообщает ТАСС.

Он умер из‑за осложнений на фоне онкологического заболевания. Сначала у Зайцева нашли опухоль в толстом кишечнике, а затем в легких и печени.

Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Он окончил Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина и с 1983 года работал в Доме моды своего отца.

В 2019 году он стал генеральным директором модного дома. Он также преподавал в университете им. Косыгина.

Еще у него была собственная линия одежды YeZ с коллекциями прет-а-порте, рассчитанная на массового потребителя.

В апреле 2023 года скончался Вячеслав Зайцев. Модельеру было 85 лет.

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