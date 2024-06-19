Гендиректора «Кухни на районе» отправили под домашний арест

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест «Кухни на районе» Антона Лозина по делу о массовом отравлении салатом лобио. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Такую же меру пресечения ранее 19 июня назначили главе отдела качества сервиса Елену Машкову и коммерческому директору компании «Савон-К» Владимиру Шину. Повара Карима Норматова, который изготовил лобио, суд направил в СИЗО.
С 14 июня более 120 человек в Москве попали в больницы с симптомами ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор назвал причиной отравления салаты от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухни на районе») и ООО «Гастропорт». Пострадавшие ели салат лобио с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе».
СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). По нему фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
Случаи ботулизма после употребления салатов «Локалкитчен» и «Гастропорт» также зафиксировали в Нижнем Новгороде (14 человек отравились, из них 12 в реанимации) и Казани (6 отравлений). Региональные отделения СК тоже завели уголовные дела по статье 238.