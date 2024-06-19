«Это было чертовски грязно»: Оливия Кук рассказала о вырезанной секс-сцене из «Дома дракона»

Шоураннер сериала Райан Кондалл, по словам актрисы, решил, что эта сцена не нужна, поскольку не говорит ничего нового о персонажах. Сама Кук с такой оценкой «немного несогласна», но принимает решение Кондалла, потому что «это его шоу».