«Это было чертовски грязно»: Оливия Кук рассказала о вырезанной секс-сцене из «Дома дракона»

Звезда «Дома дракона» Оливия Кук рассказала в интервью Elle, что из сериала вырезали «чертовски грязную» сексуальную сцену.
«Это было чертовски грязно. Это было некрасиво, и это было действительно весело снимать», — призналась актриса, сыгравшая вторую жену короля Визериса I Таргариена Алисенту Хайтауэр. Вырезанный фрагмент она описала как «анималистический».
Шоураннер сериала Райан Кондалл, по словам актрисы, решил, что эта сцена не нужна, поскольку не говорит ничего нового о персонажах. Сама Кук с такой оценкой «немного несогласна», но принимает решение Кондалла, потому что «это его шоу».
Актриса отметила, что присоединяясь к касту сериала она ожидала, что у нее будет больше секс-сцен.
Как отмечает Deadline, в первом эпизоде второго сезона «Дома дракона», есть сцена, в которой Кристон Коль (его играет Фабьен Франкель) доставляет удовольствие Алисенте.
«Дом Дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее действие разворачивается за 172 года до событий «Игры престолов».
Второй сезон сериала начал выходить на стриминге Max 16 июня (шоу уже успели продлить на третий сезон). В преддверии премьеры «Афиша Daily» делала подборку всего, что нужно вспомнить перед просмотром новых серий, а сразу после — написала рекап открывающего эпизода (в нем кинокритик Евгений Ткачев выбрал 10 самых запоминающихся и шокирующих моментов).