У «Космических яиц» появится сиквел

Оригинальная картина, снятая Мелом Бруксом, появилась на экранах в 1987 году. Это комедийная пародия на франшизу «Звездные войны». По сюжету президент планеты Космические Яйца посылает злого лорда по имени Темный Шлем выкрасть принцессу Веспу. Взамен он хочет получить весь воздух с планеты Друидия. Но ему намерены помешать герой Лон Старр и его приятель великий Йогурт.