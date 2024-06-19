У «Космических яиц» появится сиквел

Amazon запустил в производство сиквел культовой научно-фантастической комедии «Космические яйца». Об этом сообщили Deadline и авторитетный инсайдер Джефф Снайдер.
По их информации, продюсировать проект будут Джош Гэд («Красавица и чудовище», «Центральный парк», «Комедианты») и Мел Брукс (оригинальные «Космические яйца», «Пес-самурай и город кошек», «Деньги не пахнут»).
Режиссировать фильм по сценарию Гэда будет Джош Гринбаум («Барб и Стар едут в Виста-дель-Мар»), сообщают инсайдеры. Подробности сюжета держатся в секрете, в Amazon информацию не комментируют.
Оригинальная картина, снятая Мелом Бруксом, появилась на экранах в 1987 году. Это комедийная пародия на франшизу «Звездные войны». По сюжету президент планеты Космические Яйца посылает злого лорда по имени Темный Шлем выкрасть принцессу Веспу. Взамен он хочет получить весь воздух с планеты Друидия. Но ему намерены помешать герой Лон Старр и его приятель великий Йогурт.