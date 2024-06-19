9-летний скейтер первым в мире сделал тройную версию трюка 900

В одной из попыток на турнире Tony Hawk’s Vert Alert он выполнил тройной 900 — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов.
За рекордом Каваками наблюдал легендарный скейтбордист Тони Хоук, который в 1999 году впервые смог выполнить 900, который считается одним из самых технически сложных элементов скейтбординга.
«С четырех лет Эма мечтал поехать в Америку и кататься с теми скейтерами, которыми он восхищался и которых видел в интернете. На этот раз мечта сбылась. Спасибо, что пригласил Эму, Тони Хоук», — сказали родители Каваками.
Два года назад Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука.