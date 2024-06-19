Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

9-летний скейтер первым в мире сделал тройную версию трюка 900

Сегодня в 20:42
Фото: Lukas Bato/Unsplash

9-летний скейтер из Японии Эма Каваками первым в мире сделал тройной трюк 900.

В одной из попыток на турнире Tony Hawk’s Vert Alert он выполнил тройной 900 — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов.

За рекордом Каваками наблюдал легендарный скейтбордист Тони Хоук, который в 1999 году впервые смог выполнить 900, который считается одним из самых технически сложных элементов скейтбординга.

«С четырех лет Эма мечтал поехать в Америку и кататься с теми скейтерами, которыми он восхищался и которых видел в интернете. На этот раз мечта сбылась. Спасибо, что пригласил Эму, Тони Хоук», — сказали родители Каваками.

Два года назад Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами