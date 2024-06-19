МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве

Министерство приводит прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым 20 июня, с 3.00 до 22.00, в Москве ожидаются гроза, сильный ливень (более 20 миллиметров осадков за час), град и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 метров в секунду. «С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — предупреждает МЧС.