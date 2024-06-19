МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве

Главное управление МЧС по Москве опубликовало штормовое предупреждение. В нем говорится, что в столице 20 июня есть угроза формирования смерчей.
Министерство приводит прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым 20 июня, с 3.00 до 22.00, в Москве ожидаются гроза, сильный ливень (более 20 миллиметров осадков за час), град и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 метров в секунду. «С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — предупреждает МЧС.
Ведомство рекомендует москвичам водить автомобили аккуратно — снизить скорость, увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра. При необходимости нужно звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия московского МЧС +7 495 637 31 01.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве. В центре «Фобос» прогнозируют в четверг в столице «рекордные мегаливни» — до 34–36 миллиметров осадков.
На прошлой неделе торнадо сформировались сразу в нескольких российских регионах — Ленобласти, Башкирии и Челябинской области. Ученые, опрошенные РБК, пояснили, что в России увеличивается вероятность таких погодных явлений на фоне глобального потепления.