В парламенте рекомендовали добавить в учебники сравнение Украины и «нацистов середины XX века»

В августе 2023 года в Москве представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали раздел, посвященный 1970-м — 2000-м годам, и добавили новый — с 2014 года по сегодняшний день, включая спецоперацию.