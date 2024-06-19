В парламенте рекомендовали добавить в учебники сравнение Украины и «нацистов середины XX века»

Парламентская комиссия рекомендовала включить в российские учебники истории и общественных наук информацию о «преступлениях киевского режима» по аналогии с «нацистами середины XX века». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад комиссии.
Рекомендации направлены Министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования. Комиссия также рекомендовала принять программы по наставничеству учеников из присоединенных регионов со стороны студентов российских педагогических вузов.
В августе 2023 года в Москве представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали раздел, посвященный 1970-м — 2000-м годам, и добавили новый — с 2014 года по сегодняшний день, включая спецоперацию.
Украину в учебнике называют ультранационалистическим государством, где «любое инакомыслие» жестко преследуется. Россия, по мнению авторов, начала спецоперацию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. При этом «главным бенефициаром конфликта» там называют США.
Новые учебники по истории разработали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.