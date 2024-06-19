«Шмары нам не нужны»: комментатора Игр БРИКС отстранили за высказывание в прямом эфире

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. Двадцать лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — заявил комментатор.