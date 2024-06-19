«Шмары нам не нужны»: комментатора Игр БРИКС отстранили за высказывание в прямом эфире

Комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий в прямом эфире заявил, что России «не нужны шмары», поскольку «у нас должна быть хорошая генетика». Такое высказывание он допустил, представляя российского самбиста Кирилла Князькова.
Иваницкий назвал спортсмена «настоящим женихом», «представителем русов» «светловолосым с рыжинкой» и предложил девчонкам «взять его на заметку».
«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. Двадцать лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — заявил комментатор.
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сказал, что Иваницкого отстранят от работы на Играх БРИКС. Он отметил, что Иваницкий — не штатный сотрудник их субхолдинга, а его высказывание Тащин назвал «грубым и некорректным».
«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», — написал в своем телеграм-канале генпродюсер «Матч ТВ», принеся извинения всем, кто услышал высказывание Иваницкого.