Экоактивисты залили краской Стоунхендж

В Англии экоактивисты Just Stop Oil залили оранжевой краской камни Стоунхенджа. Видео акции появилось в твиттере движения.
На кадрах видно, как двое активистов с баллонами подбегают к неолитическому памятнику и начинают разбрызгивать на камни оранжевую краску. Одного из экоактивистов пытаются остановить, но безрезультатно.
В Just Stop Oil отметили, что акция, проведенная за день до летнего солнцестояния, проведена с целью заставить новое правительство подписать договор об отказе от ископаемого топлива к 2030 году.
Как пишет Daily Mail, в Just Stop Oil утверждают, что использовали краску на основе кукурузной муки, и она смоется дождем. По подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику были задержаны 21-летняя студентка из Оксфорда Нив Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «возмутительным актом вандализма по отношению к одному из важнейших и старейших памятников в Великобритании и во всем мире».