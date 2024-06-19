Экоактивисты залили краской Стоунхендж

Как пишет Daily Mail, в Just Stop Oil утверждают, что использовали краску на основе кукурузной муки, и она смоется дождем. По подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику были задержаны 21-летняя студентка из Оксфорда Нив Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема.