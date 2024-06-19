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Экоактивисты залили краской Стоунхендж

Сегодня в 17:41

В Англии экоактивисты Just Stop Oil залили оранжевой краской камни Стоунхенджа. Видео акции появилось в твиттере движения.

На кадрах видно, как двое активистов с баллонами подбегают к неолитическому памятнику и начинают разбрызгивать на камни оранжевую краску. Одного из экоактивистов пытаются остановить, но безрезультатно.

В Just Stop Oil отметили, что акция, проведенная за день до летнего солнцестояния, проведена с целью заставить новое правительство подписать договор об отказе от ископаемого топлива к 2030 году.

Как пишет Daily Mail, в Just Stop Oil утверждают, что использовали краску на основе кукурузной муки, и она смоется дождем. По подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику были задержаны 21-летняя студентка из Оксфорда Нив Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «возмутительным актом вандализма по отношению к одному из важнейших и старейших памятников в Великобритании и во всем мире».

Это далеко не первая аналогичная акция Just Stop Oil в Англии. В прошлом ноябре активисты движения разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса в Национальной галерее в Лондоне, а в октябре 2022-го — залили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в том же музее.

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