Российские туристы могут отправиться на курорты Северной Кореи уже этим летом

Туристические группы из России могут отправиться в Северную Корею уже летом 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России.
«Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах», — сказал Путин.
По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в КНДР готовы летние и зимние курорты, на которых россияне смогут «посмотреть, как живут люди в понятных нам традициях», так как «Советский Союз в свое время жил в такой системе координат».
Он подчеркнул, что особое внимание уделяют доступности отдыха в стране, в частности, возможности добраться до Северной Кореи не только на самолете, но и на поезде. Сейчас в Пхеньян можно прилететь регулярным рейсом из Владивостока.
В феврале этого года КНДР вновь открыла границы для туристов — впервые с начала пандемии коронавируса. Сейчас отдых на курортах Северной Кореи возможен только в составе организованных туристических групп.
18 июня Путин впервые с 2000 года прибыл в Северную Корею. В аэропорту его встретил Ким Чен Ын, а в результате визита главы стран подписали «исключительно миролюбивый» договор о взаимной помощи в случае войны.