Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

Производитель чипов стал также самой торгуемой компанией на Уолл-стрит: ее ежедневный оборот составляет в среднем 50 млрд долларов, что заметно выше, чем у Apple, Microsoft и Tesla (у всех троих около 10 млрд). Агентство приводит слова главного рыночного стратега Interactive Brokers Стива Сосника: «Это рынок Nvidia, мы все на нем просто торгуем».