Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

К концу торговой сессии 18 июня акции Nvidia выросли на 3,5% — до исторического максимума в 135,58 доллара. Таким образом рыночная капитализация компании увеличилось до рекордных 3,335 трлн долларов, сообщает Reuters.
Это делает Nvidia самой дорогой компанией в мире: американский производитель чипов обогнал по рыночной капитализации Microsoft (3,317 трлн долларов) и Apple (3,286 трлн).
Акции Nvidia за этот год выросли в цене почти втрое, причем спрос на ее топовые процессоры опережает предложение. Для сравнения: акции Microsoft за аналогичный период подорожали лишь на 19%.
«Потрясающий рост рыночной стоимости Nvidia за последний год стал символом безумия Уолл-стрит, вызванного оптимизмом в отношении новых технологий искусственного интеллекта», — отмечает Reuters.
Производитель чипов стал также самой торгуемой компанией на Уолл-стрит: ее ежедневный оборот составляет в среднем 50 млрд долларов, что заметно выше, чем у Apple, Microsoft и Tesla (у всех троих около 10 млрд). Агентство приводит слова главного рыночного стратега Interactive Brokers Стива Сосника: «Это рынок Nvidia, мы все на нем просто торгуем».
Nvidia основана в 1993 году. Сначала компания разрабатывала лишь графические процессоры, но позже к ее продуктам добавились сложные вычислительные платформы и суперкомпьютеры. Она также стала продавать чипы для майнинга криптовалюты и услуги облачной подписки. Сейчас самое важное направление компании — чипы для ИИ, которые используются в центрах обработки данных, отмечает РБК.