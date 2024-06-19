Ольга Бузова: «Я, конечно, не играю в видеоигры, но мне нравится „Смута“»

Ольга Бузова оказалась поклонницей российской игры «Смута». Об этом певица рассказала в посте в инстаграме*.
В начале она призналась: «Я, конечно, не играю в [компьютерные игры], сами знаете почему, но в принципе отношусь к этому спокойно. Каждый имеет право отдыхать так, как он хочет. В конце концов уверена, что и из таких вещей можно извлекать пользу (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)».
«Знаю, что есть игры на 3D-мышление типа майнкрафта, есть головоломки, есть исторические, типа российской смуты, про танчики как‑то не уверена», — вспомнила артистка.
«Вообще из тех, что я видела, визуально больше всего мне нравятся Syberia и недавно вышедшая обновленная Смута», — добавила Бузова.
Далее исполнительница «Мало половин» перечислила достоинства раскритикованного блогерами и игроками проекта: «Реально очень круто постарались художники, бесконечно красивая атмосфера той эпохи России и как живые персонажи».
Российская экшн-RPG «Смута» вышла 5 апреля 2024 года и на релизе сильно разочаровала игроков. Разработчики из студии Cyberia Nova сравнивали свой проект с Assassin’s Creed и «Ведьмаком» и получили под него гранты Института развития интернета на 500 млн рублей.
В итоге игра оказалась в VK Play на месяц позже срока, лишь с несколькими небольшими уровнями и редкими неловкими боями. В первые часы покупатели делились роликами с многочисленными багами и жаловались на скучное прохождение, преимущественно состоявшее из бега и длинных диалогов с персонажами. Чуть позже выяснилось, что из‑за бага «Смуту» и вовсе нельзя было пройти до конца при высоких или низких значениях «кармы» (оценки сюжетных выборов игрока), а для установки первого патча весь дистрибутив нужно было скачивать заново.
Состояние игры на релизе раскритиковал даже большой поклонник государственных инициатив Виталий Милонов: «Это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура».
В Институте развития интернета, который и дал деньги на игру, пообещали, что «„Смута“ будет продолжаться». За последние три года организация выделила 1,5 млрд рублей на 40 игровых проектов.
В конце мая проект получил масштабный патч, в нем исправили 66 ошибок, которые «делали очень больно игрокам, а то и вовсе препятствовали дальнейшему прохождению».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.